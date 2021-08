Sixième samedi de mobilisation contre le pass-sanitaire à Auxerre : environ 800 manifestants dans la rue

Ce samedi 21 août les opposants au pass-sanitaire ont de nouveau manifesté en France. Plus de 200 manifestations étaient prévues dans l'hexagone. A Auxerre les manifestants ont de nouveau défilé pour le sixième samedi consécutif.

Comme à leurs habitudes désormais, les opposants au pass-sanitaire se sont donnés rendez-vous sur la place de l'Arquebuse en début d'après-midi. Les manifestants ont d'abord réalisé une fresque humaine avant de défiler. Si jusqu'à présent le cortège défilait uniquement dans le cœur de ville d'Auxerre, ce samedi les manifestants se sont rendus jusqu'à la polyclinique.

Au départ de la manifestation, nous avions compté entre 750 et 800 personnes dans le cortège. Selon les policiers, au plus fort de la manifestation, les manifestants étaient 840. Les organisateurs ont eux comptabilisé à plusieurs reprises le cortège et estiment avoir été environ 800 à défiler à Auxerre.

Une autre manifestation s'est également tenue à Sens. Elle a rassemblé 170 personnes selon la police.