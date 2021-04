Sixt-Fer-à-Cheval : un traileur fait une chute mortelle d’une trentaine de mètres

C’est l’un des amis de la victime qui inquiet de ne pas avoir de nouvelle a alerté, lundi en début d’après-midi, les secours. Le traileur, un résident de Samoëns, était parti vingt-quatre heures plus tôt pour une course dans le secteur de Sixt-Fer-à-Cheval. Après plusieurs heures de recherches rendues compliquées par les conditions météorologiques, le corps de cet homme âgé de 30 ans a été repéré vers 18h30 en contre-bas de la cascade de Sales.

Une chute de 30 mètres

Selon les secouristes, le traileur aurait glissé sur une portion de neige dure et fait une chute de plus de 30 mètres. "Il était parti en short et baskets.", indique un gendarme. Un équipement non adapté aux conditions actuelles. "On ne fait pas de la course en montagne comme sur une piste d’athlétisme", poursuit l’un des responsables du PGHM d’Annecy.

Seize pompiers du SDIS 74 (dont deux équipes cynophiles), vingt gendarmes et quatre secouristes bénévoles ont été engagés dans cette opération.