Sketch après l'attaque de Romans-sur-Isère : le maire demande à Nicolas Canteloup de s'excuser

Marie-Hélène Thoraval, la maire de Romans-sur-Isère, et de nombreux téléspectateurs ont été choqués par une séquence de l'émission "C Canteloup". Deux jours après la tuerie qui a fait deux morts dans la ville drômoise, l’humoriste a ironisé sur

capture d'écran "C Canteloup"

"C'est un drame mais notez que cela a permis de faire comprendre aux gens de l'Isère (sic) qu'il ne faut pas traîner dans la rue et rester chez soi..." Lundi soir, sur TF1, Nicolas Canteloup a provoqué l'indignation de la maire de Romans-sur-Isère en évoquant (dans le rôle de Christophe Castaner) l'attaque du 4 avril. Marie-Hélène Thoraval se dit "indignée" :

"Je suis indignée pour la ville et pour sa population, et indignée aussi, tout particulièrement pour les familles qui sont endeuillées, pour les familles qui ont eu des victimes. Monsieur Canteloup et madame Alessandra Sublet ne sont pas à la hauteur de l'émission qui leur est consacrée" a réagi Marie-Hélène Thoraval.

Des excuses de Nicolas Canteloup ?

Marie-Hélène Thoraval poursuit : "si c'étaient des gens de talent, ils sauraient qu'on ne peut pas rire de tout. Je pense qu'on en a eu suffisamment de malheurs, de douleurs, sans que cette situation là soit tournée en dérision. Je pense que si (Nicolas Canteloup) a un soupçon d'intelligence, j'en appelle aussi à la direction de TF1, je souhaiterais qu'il y ait des excuses présentées au Romanais et des excuses qui soient présentées aux familles de victimes".

Les téléspectateurs choqués eux aussi

Sur les réseaux sociaux, le sketch de Nicolas Canteloup est aussi très décrié.