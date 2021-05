Skieur mort en Savoie après une collision avec un pylône : de fortes amendes

Des peines très lourdes viennent d'être prononcées par le tribunal correctionnel d' Albertville, suite au décès en 2017 d'un jeune skieur mort lors d'une collision avec un pylône dans la station des Arcs, en Tarentaise. Poursuivi pour homicide involontaire, ADS l'exploitant du domaine skiable est condamné à 50.000 euros d'amende.

Le syndicat local de l'école française de ski qui faisait passer l'examen au jeune homme est condamné à 50.000 euros dont la moitié ferme et enfin le président de l'ESF des Arcs à 15.000 euros dont 5.000 fermes. L'accusation, lors du procès début avril, avait demandé la relaxe pour ces deux derniers. Leur avocat juge "la peine très sévère" et se réserve le droit de faire appel.

Examen classique pour les apprentis skieurs, aux conséquences tragiques

Le 23 février 2017, un jeune skieur de 21 ans passe sa "flèche "et heurte un pylône sur une piste des Arcs 2000, en Savoie. Malgré l’intervention des secours, il décède des suites de ses blessures. L’exploitant du domaine skiable et l’École du Ski Français étaient poursuivis début avril devant le tribunal correctionnel d'Albertville pour homicide involontaire. Il s’agissait de déterminer s’il y a eu des manquements aux règles de sécurité. Les prévenus estiment que le fautif est le skieur, coupable selon eux d’une vitesse excessive. Pour l’accusation, c’est le mauvais balisage, la mauvaise information sur la présence de cet obstacle qui est en cause.

Lors du procès, le ministère public avait requis une amende de 100.000 euros dont la moitié ferme contre l’exploitant du domaine skiable ADS. Il avait demandé la relaxe des responsables locaux de l’école de ski française.