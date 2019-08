Snapchat, sexe et drogue à Grand-Charmont

Un homme a été interpellé mercredi à Grand-Charmont dans le Doubs après avoir tenté, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, d'abuser de deux femmes à leur domicile. La discussion avait commencé sur Snapchat.

Grand-Charmont, France

Un homme de 39 ans a été interpellé à Grand-Charmont, dans le Doubs, mercredi matin après avoir agressé deux femmes. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, après une discussion sur Snapchat, il s'était rendu au domicile de ces deux personnes : une connaissance à lui, et une amie de la première.

Alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, il avait tenté d'obtenir des faveurs sexuelles. Mais lorsqu'elles ont refusé, il a commencé à les gifler et les violenter. Ces deux femmes sont âgées d'une quarantaine et d'une cinquantaine d'année. L'une d'elles a eu une ITT de deux jours.

Une expertise psychiatrique a été demandée par le parquet de Montbéliard en attendant son passage devant le tribunal en octobre prochain. L'homme est très défavorablement connu des services de justice : il y a 23 mentions à son casier judiciaire, il a déjà été incarcéré trois fois et venait de sortir de prison en avril dernier.