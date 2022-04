SNCF : le trafic des TER perturbé dans la Loire ce vendredi à cause d'une grève des aiguilleurs

Attention si vous devez prendre le train dans la Loire ce vendredi, il n'y en aura peut-être beaucoup. La CGT Cheminots a déposé un préavis de grève pour demander de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaires pour les aiguilleurs du département. Ils sont une soixantaine à travailler habituellement, et le mouvement s'annonce très suivi.

Presque tous les aiguilleurs seront en grève selon la CGT

"La plupart seront en grève", prévient Stéphane Colin, secrétaire adjoint de la CGT Cheminots de Saint-Étienne. "Ces agents ont des conditions de travail difficiles, ils travaillent très tôt le matin ou très tard le soir, tout ça pour un salaire entre 1 300 et 1 700 euros", enchaîne le syndicaliste. "Et la direction refuse de discuter quand on demande des postes aménagés et en journée pour nos collègues de plus de 50 ans."

Les perturbations vont concerner les lignes 9, 10, 11 et 12

Ligne 9 : Le Puy - Firminy - Saint-Étienne

Ligne 10 : Saint-Étienne - Givors - Lyon

Ligne 11 : Clermont - Thiers - Montbrison - Saint-Étienne

Ligne 12 : Roanne - Saint-Étienne

La SNCF précise que des SMS et des mails ont été envoyés aux usagers pour les informer de ce mouvement de grève et que les horaires ont été mis à jour sur son site internet, son application et sur le compte twitter SNCF TER AURA.