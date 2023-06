SNCF : le trafic entre Lyon, Chambéry et Grenoble perturbé après un glissement de terrain en Isère

Le trafic SNCF est perturbé entre Lyon, Grenoble et Chambéry. Ça fait suite à un glissement de terrain survenu ce dimanche, vers 10h30, entre Bourgoin-Jallieu et La-Tour-du-Pin, en Isère, après de grosses intempéries dans la zone. Ça a endommagé l'une des deux voies, l'autre étant encore en état de fonctionner. Conséquence : de nombreux retards sont à attendre et des lignes sont déviées. Celle entre Lyon et Grenoble fonctionne encore mais sur une seule voie, résultat le trafic fonctionne de manière "allégée" précise la SNCF. Le problème concerne surtout le Nord-Isère avec plusieurs trains supprimés à La-Tour-du-Pin, Saint-André-le-Gaz ou encore Bourgoin-Jallieu, peut-on voir sur le site de la SNCF .

Reprise normale du trafic attendue "pas avant plusieurs jours"

La Savoie et la Haute-Savoie sont également touchées. Tous les trains de la ligne Chambéry-Lyon sont détournés vers Ambérieu (Ain). Les arrêts habituels de cet axe comme Pont-de-Beauvoisin, Lépin-le-Lac-La-Bauche ou encore Bourgoin-Jallieu sont tous supprimés, peut-on lire sur le site de la SNCF , ce dimanche midi. Les liaisons entre Chambéry et Annecy sont également concernées avec des retards. Quant aux TGV qui desservent les Alpes, ils sont tous maintenus mais détournés dans plusieurs villes, en fonction de la destination.

La SNCF indique que la reprise normale du trafic n'est pas attendue "avant plusieurs jours" et se refuse à donner une date précise.