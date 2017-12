SNCF : son train Bourges-Paris est supprimé car il n'y a pas de conducteur pour le faire rouler

L'Intercités 3908 faisant la liaison Montluçon-Bourges-Paris a dû être supprimé à mi-parcours à Bourges ce lundi matin car il n'y avait pas d'agent pour le conduire jusqu'à Paris.

L'Intercités 3908 qui devait rallier Montluçon à Paris s'est arrêté subitement en gare de Bourges lundi matin. Le train n'a pas pu repartir "car il n'y avait pas de conducteur disponible", selon le témoignage de Rudy, l'un des passagers joint par France Bleu Berry. Explications avancées par la SNCF : arrivé à Bourges, ce premier train devait se fixer sur une autre machine pour monter sur Paris. Mais le second train n'était pas disponible car il avait été mobilisé ailleurs suite à l'incident de la gare Montparnasse. Résultat : le trajet a dû être interrompu à mi-parcours et les passagers ont dû changer de train.

Un retard de 2h30 à l'arrivée

"Les incidents sont réguliers sur la ligne" Copier

Les passagers ont été transférés depuis Bourges dans un TER pour Nevers, et ils sont arrivés à Paris avec au final un retard de 2 heures 30. L'Intercités devait arriver vers 11h30, les voyageurs sont finalement descendus du train en gare parisienne à 14h.

"On est arrivé dans une gare différente, il y avait des personnes âgées qui étaient assez déboussolées, elles attendaient dans le froid, elles ne savaient pas où aller.... c'était assez étonnant (...) ça arrive très souvent les problèmes techniques sur cette ligne", raconte Rudy un habitué de la ligne Paris-Bourges. Il habite Paris mais est originaire de Montluçon.

J'ai eu les informations via les réseaux sociaux, on n'a pas eu d'interlocuteur" (un passager)

"On nous a fait une simple annonce sur le quai à Bourges pour nous dire que le train était supprimé mais à aucun moment on a eu un interlocuteur (...) les informations j'ai réussi à les avoir via les réseaux sociaux en faisant appel à voyages SNCF, on m'a alors expliqué que le train avait dû être supprimé car il n'y avait pas de conducteur".