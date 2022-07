SNCF : un accident de personne provoque de gros retards au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse

Les trains en provenance et à destination de Bordeaux, Toulouse ou La Rochelle sont annoncés avec un retard de deux à trois heures à la gare Montparnasse, ce dimanche 31 juillet, à Paris. En cause, un accident de personne cet après-midi entre Tours et Vendôme.