Une poutre en béton de plusieurs tonnes s'est effondrée ce mardi matin sur les rails du RER C. Un chantier à Tolbiac Masséna serait en cause. Le trafic est interrompu toute la journée sur cette ligne.

SNCF : une poutre de plusieurs tonnes s'effondre sur les rails du RER C

L'image est impressionnante. Les dégâts sont importants. Une poutre en béton de plusieurs tonnes est tombée sur les rails du RER C. Heureusement, il n'y avait pas de train en circulation au moment où la poutre a cédé.

C'est un chantier à Tolbiac Masséna qui serait en cause. "La société d'aménagement posait des poutres au-dessus des voies du RER C et une poutre en béton est tombée sur les voies", explique la SNCF.

Le trafic est interrompu toute la journée sur la ligne du RER C. Informez vous sur le site du Transilien avant de vous déplacer.