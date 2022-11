Sobriété énergétique : un marché de Noël moins illuminé cette année à Mulhouse

A quoi va ressembler l'édition 2022 du marché de Noël de Mulhouse ? La mairie a précisé ce mercredi les mesures prises pour réduire la facture énergétique.

Des illuminations revues à la baisse

Le marché ouvrira ses portes à 11h au lieu de 10h. La Ville annonce un effort côté illuminations. Les lumières brilleront à partir de 17h. L'éclairage public sera éteint dans les zones piétonnes où il y a des illuminations de Noël. Seulement la moitié des arches seront éclairées rue Mercière. Toutes ces mesures doivent permettre une baisse de 35% de la consommation électrique.

Un chauffage d'appoint toléré dans certains chalets

La Ville annonce également des restrictions pour les chalets. Il est recommandé de limiter le nombre de guirlandes et de privilégier des lampes à basse consommation et des équipements moins énergivores. Les chauffages d'appoint sont interdits dans les chalets qui proposent de la restauration avec des fours ou des plaques de cuisson. Pour les autres, un chauffage est toléré seulement si la température est inférieure à 0 degré. Dans tous les cas, il sera interdit d'utiliser ces systèmes en cas de fortes tensions sur les réseaux (8h-12h et 18h-20h).

Le marché de Noël de Mulhouse sera ouvert du 24 novembre au 27 décembre 2022.