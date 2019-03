Sochaux : arrestation de trois incendiaires présumés

Sochaux, France

Les trois incendiaires présumés de Sochaux ont été confondus et interpellés par la police de Montbéliard. Dimanche soir, un coffret à gaz s'était enflammé dans le quartier de l'hôtel de ville nécessitant l'évacuation de 23 habitants. L'enquête a permis de confondre trois adolescents âgés de 15 et 16 ans qui habitent ce quartier de Sochaux.

Témoignages d'habitants

Ce sont les témoignages d'habitants qui ont permis de remonter jusqu'à eux. Les trois garçons étaient seuls dimanche soir dans les rues de ce quartier de l'hôtel de ville de Sochaux. Ils le relèvent eux-mêmes, il n'y avait personne d'autre. Les adolescents sont âgés de 15 et 16 ans et connus des services de police.

Ils ne reconnaissent qu'une seule poubelle incendiée sur les deux constatées ce soir-là. Ils nient avoir mis le feu à la poubelle qui se situe tout près du coffret à gaz qui s'est embrasé. Cet incendie avait nécessité l'évacuation de 23 habitants pour une partie de la soirée.

Depuis tout petit, j'aime cramer..."

Concernant le feu de poubelle, deux des garçons accusent le troisième âgé de 15 ans qui avoue. "Oui, j'ai mis le feu à une poubelle -Pourquoi ? Je ne sais pas... Depuis tout petit, j'aime cramer." Les policiers ont retrouvé dans son téléphone portable une photo de l'article de presse qui relate cet incendie...

Ont-ils pris conscience de la gravité de leur geste ? On ne le sait pas. Heureusement, ce soir-là, les habitants se sont mobilisés pour alerter les secours au plus vite et éviter ainsi un drame. Le plus jeune garçon a été placé sous contrôle judiciaire. Les deux autres sont convoqués devant le juge des enfants.