Sochaux : un lycéen tente de se suicider sous les yeux de collégiens

Sochaux, France

Un lycéen de 18 ans a tenté de se suicider dans un bus de la compagnie Evolity ce jeudi matin à Sochaux, a appris France Bleu Belfort Montbéliard. Selon les témoins sur place, il a en effet essayé de se taillader les veines et a demandé au chauffeur de l'écraser. A l'intérieur du car, se trouvaient entre 20 et 30 élèves du collège Jouffroy d'Abbans de Sochaux. Les secours sont intervenus rapidement et ont pris en charge le jeune homme, légèrement blessé, avant de l'emmener à l'hôpital Nord Franche-Comté.

Il se taillade les veines avec sa carte de bus

Devant les portes du collège Jouffroy d'Abbans à Sochaux, après le cours d'anglais et de technologie, un groupe de jeunes filles se raconte la scène pour la dixième fois de la journée. Dans le car, Maïssa a assisté à toute la scène : "Je suis montée dans le bus, mes copines m'ont dit de venir voir, et là je vois un garçon se tailler les veines avec la carte de bus. Il y avait du sang, personne ne réagissait".

Des jeunes filles font preuve d'un comportement exemplaire

C'est finalement son amie Jessica qui prend les choses en main. L'adolescente de 15 ans, élève de 3e, fait preuve d'un sang-froid remarquable : "Je voyais plein de petits de 6e pleurer. Je leur ai dit d'aller au fond du bus pour qu'ils soient loin de lui. Lui a commencé à s’énerver. Il a pris sa ceinture, l'a serrée autour du cou, il s'est étranglé avec. Je suis arrivée et j'ai desserré sa ceinture et lui ai enlevé. Il s'est calmé et il est descendu au même arrêt que nous".

Le lycéen demande au chauffeur de l'écraser

Toujours selon les différents témoignages, au rond-point situé tout près du collège Jouffroy d'Abbans de Sochaux, le jeune homme tente une nouvelle fois de se suicider. Cette fois, "il demande au chauffeur de l'écraser" affirme Jessica. "ll est parti sur la route, pour qu'un camion l'écrase. On est venus l'aider. Il a repris sa ceinture et s'est étranglé très très fort, il est devenu tout rouge. On a pris sa ceinture, on ne lui a plus donné".

Le jeune victime de harcèlement scolaire ?

Le groupe d'adolescentes appelle les secours. En attendant leur intervention, les collégiennes tentent de raisonner le jeune homme et entament une discussion avec lui : "Il a dit qu'il était pas bien, qu'il vivait dans un foyer, qu'il avait plus ses parents, qu'il se sentait seul et qu'il se faisait harceler au lycée", explique Jessica. Le jeune homme de 18 ans a été emmené par les pompiers à l’hôpital de Trévenans.

Le collège Jouffroy d'Abbans de Sochaux a proposé à tous les élèves présents dans le car d'aller voir l'infirmière scolaire pour être écoutés.