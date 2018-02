Redressement fiscal en vue pour la Société Générale, qui ne peut oublier l'affaire Kerviel même dix ans après. Elle a confirmé jeudi la possible suppression par le gouvernement d'une déduction d'impôts qui avait été accordée à la banque, comme une sorte de compensation pour la perte causée par l'ancien trader Jérôme Kerviel.

La responsabilité de la Société Générale toujours au cœur de l'affaire, dix ans après

Avec ses paris à plusieurs dizaines de milliards chacun entre 2005 et 2008, il avait fait perdre presque 5 milliards d'euros à son employeur. La ristourne accordée par le fisc français pour la "victime" de cette affaire s'est élevée à 2,2 milliards étalés sur 2009 et 2010. Mais aujourd'hui, ce geste ne semble plus si mérité.

La Cour d'appel de Versailles a en effet estimé en 2016 que la banque portait une responsabilité dans l'affaire, par son manque de contrôle. La juridiction a considérablement réduit le montant des dommages et intérêts dus par Jérôme Kerviel : un million d'euros au lieu du remboursement intégral.

Encore une suite au feuilleton

Mais la Société Générale, elle, ne remet pas en cause la légitimité de cette déduction. Avant même une confirmation de Bercy sur ce redressement fiscal, elle promet le cas échéant de le contester en justice. Cela lui permettra a minima de gagner plusieurs années avant de débourser la somme.

Au bout de 10 ans, l'affaire Kerviel n'est donc pas close. L'ancien trader accuse toujours sa hiérarchie d'avoir fermé les yeux sur ses risques démesurés.