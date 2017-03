"Sodomie" et "turlute" : un proctologue de Poitiers jugé pour harcèlement moral

Un ancien médecin proctologue de la clinique privée du Fief de Grimoire a été jugé ce jeudi devant la cour d'appel de Poitiers pour harcèlement moral. Les douze plaignants décrivent des insultes, menaces et allusions sexuelles. Lui dénonce un complot. La décision est mise en délibéré.

Un médecin proctologue a été jugé ce jeudi pour harcèlement moral par la cour d'appel de Poitiers, pour des faits commis entre 2005 et 2008 quand il pratiquait à la clinique privée du Fief de Grimoire à Poitiers.

A l'époque, il s'en prend quotidiennement à ses collègues, notamment les secrétaires médicales : insultes, menaces, remarques salaces et allusions sexuelles. "Il poussait des cris inhumains" raconte une secrétaire. D'autres décrivent les insultes : "incompétentes, bonnes à rien" et des menaces comme le geste de tirer avec un pistolet. Et des remarques sur les organes des patients endormis, dans le bloc opératoire.

"Turlute et sodomie"

Régulièrement, il lance aussi des allusions sexuelles, comme raconte cette assistante : "Il arrivait et nous disait : "Y en a pas une qui voudrait me faire une petite turlute?"...ou demandait souvent si on pratiquait la sodomie". Réponse du chirurgien à la barre : "C'est parce que je suis proctologue, je ne suis pas ophtalmo!" Son avocat le décrit comme soupolait, habitué des mauvaises plaisanteries :"Ça n'en fait pas un harceleur!" selon lui.

Théorie du complot

Le médecin conteste les faits et plaide la théorie du complot : "la clinique voulait que je parte. Ils ont monté toute cette histoire pour ne pas me payer." Mais l'argument est balayé par l'avocat général : "la thèse du complot ne tient pas" selon lui, face aux 12 personnes portées partie civile. Il note les arrêts de travail, les dépressions, une tentative de suicide parmi les salariés.

L'avocat général requiert la même peine qu'en première instance : six mois de prison avec sursis et 10.000€ d'amende. La décision est mise en délibéré au vendredi 16 juin 2017.