"Soigner n'est pas violer" : mobilisation devant l'hôpital Tenon à Paris où un gynécologue est accusé de viol

Une trentaine de manifestants se sont rassemblés devant l'hôpital Tenon de Paris ce samedi matin, pour sire "stop aux violences obstétricales et gynécologiques". C'est dans cet hôpital qu'un médecin est accusé de viol par des patientes et des internes.

Elles et ils portent un accessoire violet, pour marquer leur soutien aux victimes de violences obstétricales et gynécologiques. Une trentaine de manifestants se sont rassemblés ce samedi matin devant l'hôpital Tenon de Paris. C'est dans cet établissement qu'exerce Emile Daraï, chef du centre endométriose, visé par une enquête pour viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans.

"Nous n'accepterons pas une victime de plus"

A l'initiative du collectif "Stop aux violences obstretricales et gynécologiques", victimes et soutiens se sont rassemblés à partir de 11 heures pour se faire entendre. Plusieurs témoignages de victimes ont été lus durant ce rassemblement, tous racontant la même violence physique et verbale. "J'ai mis du temps à poser le mot "viol" sur ce que j'avais vécu" témoigne l'une des participantes.

Sonia Bisch, la fondatrice du collectif, rappelle qu'il est indispensable de briser l'omerta autour de ces violences. Elle souhaiterait aussi mettre en place un échange entre des victimes et les étudiants en médecin, afin que ces violences cessent.

Des témoignages de victimes ont été lus durant la mobilisation. © Radio France - Marine Clette

Anne Hidalgo demande un plan de prévention contre ces violences

Avant l'enquête judiciaire ouvert le 29 septembre dernier, le gynécologue a été visé par une enquête interne dès le 23 septembre. Elle a fait suite à des témoignages d'anciennes patientes, qui dénonçaient le spécialiste.

Ce vendredi 1er octobre, Anne Hidalgo, la maire de Paris, également présidente du Conseil de surveillance des Hôpitaux de Paris, a demandé un plan de prévention de ces violences à l'AP-HP.

