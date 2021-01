Jérome Rivière, eurodéputé RN, a porté plainte pour "dénonciation calomnieuse", alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "tapage nocturne, injures publiques et menaces de mort", à la suite d'une soirée au domicile de l'élu.

Soirée à Paris : l'élu RN Jérome Rivière nie les menaces de mort et la violation du confinement

Jérome Rivière, visé par une enquête du parquet de Paris pour "tapage nocturne, injures publiques et menaces de mort", a déposé plainte pour "dénonciation calomnieuse", selon l'AFP qui y a eu accès. Le député européen du Rassemblement National estime que personne n'avait proféré de menaces de mort au "dîner de travail" organisé à son domicile le 13 décembre qui, selon lui, ne violait pas le confinement alors en vigueur.

L'élu porte plainte contre deux voisins de son immeuble du 8ème arrondissement parisien, qui avaient protesté auprès de lui contre le bruit, sans succès. Des insultes avaient alors fusé depuis le domicile de M. Rivière à l'encontre des voisins mécontents, ont relaté ces derniers au média en ligne Mediapart, qui a révélé avec Le Point cette affaire. Après le passage de la police, appelée par un voisin, la situation s'envenime et des menaces sont proférées par au moins un invité, filmé par un adolescent, selon une vidéo diffusée sur le site de Mediapart. "C'est pour les chasseurs de tête. Ils vont te couper les cheveux. Ils vont te raser la tête", affirme ce convive. Il aurait ajouté, selon l'adolescent, confirmé par un voisin: "Je vais te couper la tête".

Pas une soirée, mais un "dîner de travail"

Les invités à la fenêtre "n'ont à aucun moment tenu des propos qui pourraient s'apparenter à des menaces de mort", assure Jérome Rivière à l'AFP. "Moi je n'ai jamais été à cette fenêtre et j'ai porté plainte pour dénonciation calomnieuse hier", a-t-il précisé. "Il y a une claire volonté de politiser l'affaire et de nuire", selon l'élu, qui reconnait avoir invité trois personnes à cette soirée qui était un "dîner de travail", à l'issue duquel il a "écouté de la musique", alors qu'un confinement était en vigueur, qui sera remplacé le 15 décembre par un couvre-feu à 20 heures. "Non ce n'est pas une violation du confinement, parce qu'il existait toute une série d'exceptions", assure-t-il.

L'eurodéputé Jean-Lin Lacapelle, reconnu par des témoins et par d'anciens cadres du parti comme étant à l'origine des menaces, a confirmé sa présence à ce dîner. Mais "jamais de la vie je n'ai proféré la moindre menace de mort", dit-ilen ajoutant qu'il allait aussi porter plainte mercredi.