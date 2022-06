Soirée agitée à Niort : audience le 6 juillet pour le député Aurélien Taché

L'affaire de la soirée agitée d'Aurélien Taché à Niort en audience le 6 juillet. Le député réélu ce dimanche en région parisienne est poursuivi pour outrage et violence par personne en état d'ivresse. Les faits remontent à février 2022.

Une audience au tribunal est programmée le 6 juillet dans l'affaire de la soirée agitée d'Aurélien Taché à Niort. Le député est poursuivi pour outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique et violence par personne en état d'ivresse manifeste. Les faits remontent à la nuit du 8 au 9 février 2022 au bar le 11 bis à Niort. Il y avait eu une altercation dans l'établissement et des coups donnés. Aurélien Taché est aussi mis en cause pour avoir insulté des policiers.

Le député du Val-d'Oise réélu dimanche avec l'étiquette de la Nupes sera jugé sous le régime de la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est-à-dire qu'il reconnaît les faits, passe devant le procureur qui propose une peine. Il y a ensuite une phase d'homologation devant le juge. C'est à ce moment là que les victimes peuvent si elles le souhaitent se porter partie civile.