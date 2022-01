Soirée alcoolisée à La Mongie : un enfant de 3 ans blessé en dévalant une piste sur un matelas

Trois adultes et un adolescent de 14 ans, alcoolisés, ont volé un matelas de protection de la station et dévalé une piste dans la nuit de jeudi à vendredi. Un enfant de 3 ans les accompagnait et souffre de multiples fractures. Il a été évacué à l'hôpital de Tarbes.