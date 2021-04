Nuit de violences urbaines à Bourgoin-Jallieu

Tout commence par un appel pour un rodéo sauvage dans le quartier Champaret, dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 avril 2021. Un individu est interpellé et une moto confisquée. Mais les policiers - nationaux et municipaux - sont visés par des jets de projectiles. Un fonctionnaire de la police nationale est touché à la main, et un policier municipal est lui blessé à la tête par un pavé, selon le rapport de la Direction de la sécurité publique de l'Isère. Le policier municipal, conduit à l'hôpital, a trois points de suture et se voit reconnaître une ITT (interruption temporaire de travail) de cinq jours.

Feux de poubelles et tirs de mortiers

Une patrouille de la police nationale essuie ensuite deux tirs de mortiers cette fois vers 22h30, sans faire de blessé. Des feux de poubelles ont également été allumés. Une heure plus tard, de nouveaux feux de poubelles son allumés, mais dans un autre quartier : le quartier Champfleuri. Et de nouveaux tirs de mortiers vers minuit et demi, sans faire de blessé. Le calme est revenu peu de temps après.

Nous serons intraitables - Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu

"C'est totalement inadmissible, inadmissible pour les habitants qui ont à subir cette dégradation de leur cadre de vie et qui sont inquiets. Et puis inadmissible pour les forces de l'ordre qui ont fait face" réagit le maire de Bourgoin-Jallieu.

"On ne laissera pas faire cette bande qui a sévi, et qui, d'après les informations que j'ai, ne vient pas du quartier. Je tiens aussi à rendre hommage à ces policiers, nationaux et municipaux, qui ont fait face pour assurer la tranquillité publique. Nous serons à leurs côtés" dit encore Vincent Chriqui.