Soirée du réveillon en Meurthe-et-Moselle : "les gens ont joué le jeu"

C'est un certain soulagement qui prévaut en ce premier jour de l'année dans les rangs des forces de l'ordre. En Meurthe-et-Moselle, les habitants ont plutôt bien respecté le couvre-feu et les recommandations du gouvernement. Une seule exception, à Tomblaine, où une voiture de la BAC a été prise pour cible par une dizaine de jeunes à coups de tirs de mortier un peu avant 22h. Pas de blessés. Des renforts de police ont aussitôt été appelés et tout est rentré dans l'ordre rapidement.

Des appels pour tapages nocturnes

A Sommerviller, entre Nancy et Lunéville, un homme a tenté de prendre la fuite après avoir heurté 2 gendarmes avec le rétroviseur de sa voiture, il a finalement été interpellé. Les deux militaires sont légèrement blessés. Quelques voitures brûlées aussi pendant la nuit : 6 à Nancy et 1 à Vandoeuvre. Les policiers et gendarmes ont également reçu de nombreux appels pour tapages nocturnes mais après vérification, pas de fêtes sauvages ni de rave party. Il s'agissait de petits groupes qui avaient tout simplement envie de fêter la nouvelle année en musique, précise la police.

Quant au respect du couvre-feu, en zone police sur le département, 343 personnes ont été contrôlées après 20h. Résultat : 120 verbalisations, des automobilistes mais aussi des piétons sans attestation. Un bilan plutôt positif donc selon les forces de l'ordre qui estiment que "les Meurthe-et-Mosellans ont joué le jeu".