Pillages, tirs de mortier et gaz lacrymo : soirée sous tensions ce vendredi à Marseille

C'est une soirée sous tension qui se profilait à Marseille, les premiers incidents ont eu lieu ce vendredi soir. A 19h40, les forces de police ont déjà fait face à plusieurs tirs de projectiles, des casseurs ont tenté de s'en prendre à des magasins. 18 personnes ont déjà été interpellées.

ⓘ Publicité

Ce sont principalement de nombreux petits groupes qui circulent dans le centre-ville. Certains s'en sont pris vers 20h au magasin Sephora de la rue Saint-Férréol. Les pilleurs sont entrés pour repartir les bras chargés de marchandises. Même scène à la boutique Undiz de prêt à porter.

A 18h, la situation était déjà tendue dans le secteur, là où la veille une soirée de violences a éclaté entraînant 58 interpellations et 38 policiers blessés. Sur la Canebière, des affrontements entre les forces de l'ordre et des bandes de jeunes ont éclaté, dès 17h, comme le constate France Bleu Provence sur place. Des pétards ont été lancés sur les policiers et un feu d'artifice en direction du le palais de la Bourse. Tirs de mortiers, insultes... Les policiers ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogènes.

Les marins pompiers sont déjà intervenus pour éteindre des feux de poubelles. Et à chaque fois la même image : des dizaines de personnes sont présentes pour filmer les affrontements.

Des jeunes ont également récupéré des pierres et desceller des pavés pour les lancer sur les forces de l'ordre. Un policier a été touché à une jambe et une personne a été interpellée.

"Ca va être encore le bordel pendant plusieurs jours "

"Nahel, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", témoignent deux de ces jeunes descendus en ville pour en découdre avec la police. "Je ne suis pas train de brûler les voitures ni les petits magasins" affirme l'un d'eux. Mais son collègue le reconnaît : "Oui, j'ai brûlé des poubelles, mais on n'a mis personne en danger".

C'est aux policiers qu'ils en veulent, affirmant qu'en tant que jeunes des cités, ils sont malmenés tous les jours : "On subit et derrière il n'y a aucune poursuite. On est là pour faire justice. On a l'impression de se faire marcher dessus". "Je pense que ça va être encore le bordel pendant plusieurs jours", conclue l'un d'eux, quand un autre affirme que "ça va être la guerre civile".

Des bars et restaurants barricadés dès la fin de l'après-midi

Dès la fin d'après-midi, Marseille est une ville qui se barricade : plus de transports en commun à 19h, des magasins qui ferment leurs portes à 18h, des terrasses débarrassées de leurs tables et de leurs chaises qui pourraient servir de projectiles. On est loin de l'ambiance d'un vendredi soir d'été, à l'approche des vacances scolaires où les terrasses sont habituellement bondées.

La plupart des bars et restaurants de la Canebière, des rues alentour et du Vieux-Port ont déjà fermé en fin de journée, C'était un conseil des organisations de commerçants comme la CPME 13, qui demandait aussi aux patrons de bars et de restaurants "d'évacuer des mobiliers de terrasses et autres objets pouvant servir de projectiles".

Les trottinettes et les vélos en libre-service ont été enlevés par les services de la ville pour éviter qu'ils ne soient brûlés.

Les écoles ont toutes été fermées à 18h, indique sur Twitter Pierre-Marie Ganozzi, adjoint au maire de Marseille en charge des écoles. Certaines ne pourront pas organiser leur kermesse.

L'ensemble des forces de police mobilisé

En fin d'après-midi, la préfète de police des Bouches-du-Rhône détaillait un plan de sécurité renforcé pour la soirée à venir : renforts de compagnies de CRS qui travailleront toute la nuit, toutes les BAC mobilisées en patrouille. "L'ensemble des effectifs de la police nationale des Bouches-du-Rhône est tourné vers cet objectif de prévention des violences urbaines et de réponse immédiate en cas de difficultés". Un hélicoptère de la gendarmerie est également mobilisé, tout comme le Raid.