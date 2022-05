Soixante enceintes, des platines, des groupes électrogènes saisis après la rave party en Dordogne

Une rave party illégale a rassemblé entre 4.000 et 5.000 personnes au plus fort à Jumihac-le-Grand, dans le nord de la Dordogne jusqu'au lundi 9 mai. Les forces de l'ordre ont saisi du matériel de sonorisation, environ 40m3. C'est l'objectif principal de la justice dans cette situation.

Entre 4.000 et 5.000 fêtards se sont réunis au plus fort des quatre jours à la rave party de Jumihac-le-Grand entre vendredi 6 et lundi 9 mai. 150 gendarmes mobilisés jour et nuit pour éviter l'accident dans cette ancienne mine d'or, mais aussi pour contrôler les participants et sanctionner les comportements illégaux.

"La saisie du matériel, c'est presque l'objectif principal, explique Solène Belaouar, la procureure de Périgueux. Pour sanctionner, pour prévenir la commission de nouveaux faits et également pour dissuader de prendre part à ce type d'activité."

Et c'est pour cela que les forces de l'ordre ont saisi environ 40m3 de matériel de sonorisation. Dont 61 enceintes, deux groupes électrogènes, deux ordinateurs, des lumières et des accessoires.

L'objectif est de poursuivre les organisateurs pour obtenir la confiscation judiciaire. Les organisateurs qui sont en cours d'identification, mais certains sont déjà connus pour avoir participé à ce genre d'évènement.

Saisie de stupéfiants

Les gendarmes, mobilisés avec des chiens, ont aussi saisis des stupéfiants. Du cannabis, 104 cachets d'ecstasy, de la cocaïne, du LSD et des substances qui sont encore en cours d'analyse. Ainsi que 6.500€ en liquide.

410 amendes ont été dressées pour usage de stupéfiants et 43 pour conduite après usage de stupéfiants. "Ces comportements peuvent conduire à des accidents très graves", souligne la procureur.