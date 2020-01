Soixante personnes rendent hommage au jeune mortellement renversé par un tramway à Reims

Reims, France

Un silence étouffant, interrompu par des cris et des larmes. Plus de soixante personnes se sont réunies ce dimanche, face au 49 avenue de Laon à Reims, théâtre d'un accident mortel jeudi dernier entre un piéton de 23 ans et un tramway. Des riverains ont répondu à l'appel des proches et des parents de la victime sur les réseaux sociaux. La mère du jeune homme a déposé des dizaines de roses blanches sur la plateforme du tramway, celle-ci sécurisée par des policiers municipaux et des agents du réseau Citura.

Trois jours après le drame, l'enquête est toujours en cours pour comprendre comme cet utilisateur de trottinette électrique a pu se retrouver sur la trajectoire du tramway. C'est le premier accident mortel impliquant le tram à Reims, depuis sa mise en service en 2011. Le second impliquant une trottinette dans la commune.