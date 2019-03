Soixante pompiers luttent toujours contre l'incendie de Clans

Les sapeurs-pompiers viennent de tout le département pour essayer de fixer le feu, situé dans une zone escarpée. Des hélicoptères acheminent les soldats du feu et leur matériel. En quinze jours, plus de 120 hectares de végétation sont déjà partis en fumée.

Clans, France

La sécheresse, le vent et une position géographique complexe : voilà pourquoi l’incendie de Clans n’est toujours pas fixé. « C’est pas qu’on n’arrive pas à l’éteindre, c’est qu’on a un très gros problème d’accessibilité sur le feu qui s’est développé dans une pente », justifie le capitaine Jean Giudicelli, responsable des opérations. Depuis le départ de l'incendie, il y a deux semaines, soixante de ses hommes sont mobilisés pour combattre les flammes. Parmi eux quarante sont héliportés sur le site chaque jour.

« Quinze à vingt rotations » d’hélicoptères par jour

Le balai incessant des hélicoptères témoigne du rythme soutenu des opérations. Les appareils se succèdent. Quand l’un décolle, l’autre atterri au bord de la route qui mène au village. À bord, jusqu’à quatre pompiers montent et s'envolent de l’autre côté de la montagne. « C’est le seul moyen efficace de lutter contre l’incendie. On ne peut pas y aller en camion et à pied, le temps de dérouler les tuyaux ce serait beaucoup trop long et inefficace. Avec l’hélicoptère, nous faisons entre quinze à vingt rotations quotidiennes », explique le commandant des opérations de l’incendie de Clans. Ces engins acheminent des soldats du feu, mais aussi du matériel. Un autre type d'hélicoptère est également utilisé, un bombardier d’eau. On lui attache une petite poche qu’il va ensuite positionner dans une piscine gonflable alimentée par un camion citerne de 10 000 litres d’eau. Une fois la manœuvre, impressionnante, terminée, l’hélicoptère prend la direction du site où se trouvent les flammes avec dans son chargement 800 litres d’eau.

« Assez exceptionnel pour la saison »

Le capitaine Jean Giudicelli reconnaît que l’incendie est « assez exceptionnel pour la saison. Il y a une sécheresse, qui est réelle. _Le sinistre s’est développé un peu comme un feu d’été_. Les végétations sont sèches, les températures sont au-dessus des normales de saison et il ne pleut pas », s’agace-t-il. La commune de Clans n’a pas eu, sur son sol, la moindre goutte de pluie depuis le début de l’incendie. Le retour des averses « ferait du bien à la nature et aux pompiers. » Ils espèrent fixer « définitivement » le feu d’ici à la fin de la semaine.