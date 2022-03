Soixante-quinze cartons de dons collectés pour l'Ukraine par des collégiens de Périgueux

Soixante-quinze cartons en une seule journée. La collecte organisée par les élèves de troisième et du dispositif UPE2A (classe allophone) n'a duré que le temps de la journée de classe du jeudi 10 mars mais elle a rencontré un franc succès. Les dons au profit des familles ukrainiennes massées à la frontière polonaise seront acheminés via le comité Solidarité Ukraine Périgord.

75 cartons de dons pour les familles ukrainiennes

Les élèves de troisième se sont chargés eux-mêmes de la collecte, du tri, rangement et empaquetage des dons. Parmi eux, Anastasia, née à Moscou, elle est arrivée en France il y a onze ans. Cheveux relevés et tenue de sport elle s'active avec ses camarades parmi les cartons qui s'empilent. Pour la collégienne ce jour de collecte est particulier : sa tante Lydia vit en Ukraine, au sud du pays. Sa tante a bien tenté de quitter le pays mais impossible de laisser derrière elle son mari, mobilisé par le gouvernement. Aujourd'hui la fuite est impossible pour le couple, alors pour Anastasia "participer à cette collecte c'est un peu comme les aider à eux aussi s'ils arrivent à partir. Je sais ce que c'est que d'être réfugié. Les Ukrainiens sont partis de chez dans la minutes sans prendre ce dont ils pourraient avoir besoin. Je trouve ça très bien cette collecte et de voir que les gens se montrent solidaire." "Ca fait chaud au cœur", ajoute la collégienne. Lydia et son époux

Les élèves allophones mobilisés pour l'Ukraine

Sur la pile de carton voisine, Maria. Elève du dispositif UPE2A, elle est arrivée de Russie il y a trois ans avec sa famille. Aujourd'hui la jeune fille fustige l'invasion de l'Ukraine. "C'est injuste ! A quoi ça sert de tuer des gens ?" questionne Maria dans sa langue natale pendant qu'Anastasia s'empresse de traduire. Aidée de son petit frère Arthur, elle emballe des friandises "Il y a beaucoup d'enfant là-bas [à la frontière polonaise], ces friandises vont leur remonter le moral."