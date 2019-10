Solaure-en-Diois : interpellés après avoir enfermé leur victime dans le coffre de leur voiture

Solaure-en-Diois

Deux hommes doivent être présentés au parquet ce mercredi soir, après deux jours de garde à vue. Ils sont soupçonnés de violences avec arme et séquestration.

L'histoire se déroule à Solaure-en-Diois, le 20 septembre dernier, lorsqu'une bagarre éclate entre ces deux hommes et un troisième. Tous se connaissent a priori. La situation dégénère pour un motif encore incertain. Un couteau est sorti et le troisième individu est blessé à la main et l'avant-bras. Les deux autres le jettent alors dans le coffre de leur voiture pour le transporter ailleurs. Où? Pourquoi? Les choses restent à préciser.

La victime, a été-t-elle été libérée? S'est-elle échappée? En tout cas, elle a été hospitalisée et samedi dernier, le 28 septembre, l'homme a déposé plainte.

Lundi, ses deux agresseurs ont donc été interpellés et placés en garde à vue. Ils doivent désormais être présentés au procureur de la République.