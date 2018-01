C'est à un élan de solidarité sans précédent et sans frontière que l'on assiste depuis les incendies en plaine orientale. En quelques jours la souscription RCFM-Corse-Matin a recueilli 50.000 euros et ce n'est qu'un début. Une solidarité qu'il va désormais falloir organiser.

Solidarité, le mot prend toute sa dimension en Corse après les incendies dévastateurs de la semaine dernière en plaine orientale. La générosité des corses n'est plus à démontrer. Les dons affluent des quatre coins de l'île. L'opération de collecte mise en oeuvre par RCFM et Corse Matin est une belle réussite. Avec 50.000 euros déjà récoltés à ce jour, elle permettra un soutien non négligeable aux sinistrés.

50 000 euros ont déjà été récoltés grâce à la souscritpion RCFM-Corse-Matin - Corse-Matin

Les communes et les associations sont également à pied d'œuvre, personne ne doit être oublié, personne ne le sera.

Un élan de générosité qui a même franchi les bouches de Bonifacio. En Sardaigne, les bergers se mobilisent. Ils sont en train de constituer un troupeau qui sera destiné aux bergers sinistrés. Un coup de main non négligeable pour répondre à une situation d'urgence.

Les actions de soutien se multiplient après les incendies © Radio France - Jérôme susini

Afflux de dons

Les dons affluent dans les agences de RCFM Bastia et Ajaccio et celles de Corse-Matin. Chaque jour, Roger Antech, le directeur territorial de Corse Matin voit arriver des dizaines d'enveloppes.

« On le constate tous les matins, dans nos agences, les chèques arrivent par dizaines, parfois quelques euros, parfois des milliers ! Il y a encore des associations qui veulent se joindre à l’opération, il y aura des concerts en fin de semaine. C’est un élan qui n’est pas terminé, on est au début de la souscription et il faudra rapidement envisager vers quelles urgences iront les sommes récoltées. Il faut que chaque euro reçu soit un euro utile sur le terrain ».

Du jamais vu qu'il faut canaliser, organiser. En plaine orientale, mairies et associations se répartissent les missions. U svegliu cerviunincu se consacre aux bergers sinistrés. « On essaie de gérer les afflux monstrueux de générosité », raconte Raphael Franzoni, membre de l'association. « Tout ce qui concerne le numéraire va passer par une étude notariale pour que tout un chacun sache où a atterri cet argent. Nous on se cantonne aux bergers et c’est déjà un gros travail, il y a des sinistrés de partout ».

Une solidarité sans frontière

Une solidarité exemplaire qui a franchi les bouches de Bonifacio. En Sardaigne, les bergers se mobilisent pour venir en aide à leurs homologues corses. Mario Giovanni a lancé l'appel sur l'ile sœur.

De nombreuses bêtes ont péri dans l’incendie, des bergers sardes se mobilisent pour reconstituer les cheptels © Maxppp - Maxppp

« Nous sommes en train d’effectuer une recherche pour récupérer quelques chèvres, nous essayons d’aider de la meilleure des façons. Nous avons déjà une trentaine de chèvres et nous attendons les autorisations des vétérinaires pour les faire embarquer et les transporter en Corse ».

Une solidarité exemplaire qui devrait rapidement porter ses fruits et répondre à de nombreuses situations d'urgence.