Après l'incendie qui a détruit l'école élémentaire de Potigny ( Calvados) ce mercredi 21 mars, la solidarité s'organise pour que les 175 élèves de la commune puissent reprendre les cours lundi matin. Des communes voisines offrent mobiliser et fournitures scolaires

Potigny, France

Deux jours après l'incendie qui a détruit leur école , les habitants de Potigny, une commune de 2000 habitants située au sud de Caen (Calvados) sont encore sous le choc. Certes, il n'y a pas eu de blessés mais le feu qui a ravagé mercredi soir un peu avant 22 heures, les 400 m2 de toiture du bâtiment a marqué les esprits. Le bâtiment existe depuis 1930 et il accueillait chaque jour 175 élèves dans huit classes de primaire. Aujourd'hui tout est détruit. Car la toiture, malgré l'intervention rapide de plus de 40 pompiers, s'est effondrée rendant l'école totalement inutilisable. Tout a brûlé, y compris les meubles et le matériel scolaire.

La toiture de l'école Langevin à Potigny s'est effondrée sur le 1er étage © Radio France - - Marc Vantorhoudt -

Un appel aux dons

Un dispositif d'accueil d'urgence a été mis en place. Il devrait permettre aux enfants de retourner en cours dès lundi prochain. Ils seront répartis dans différents sites. Certains à l'école de musique, d'autres à la maternelle ou encore au collège... Il a fallu s'organiser et vite ! Les parents d'élèves ont lancé un appel aux dons pour des fournitures scolaires car, à part un stock de cahiers, tout est parti en fumée. Plusieurs communes environnantes ont décidé d'apporter leur soutien matériel à la municipalité de Potigny. Ainsi , la ville de Caen a envoyé par camion ce vendredi matin une quarantaine de tables et de chaises d'écoliers .

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de l'école de Potigny (14) © Radio France - - Marc Vantorhoudt -

Une cellule psychologique

Il faudra ensuite trouver une solution pérenne. Mais pas avant les futures grandes vacances. En attendant une cellule psychologique a été mise en place pour répondre au traumatisme qu'auraient pu subir certains enfants voyant leur école détruite. L'origine du sinistre, ce vendredi matin, n'était toujours pas connue. Une enquête a été ouverte.