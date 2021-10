Violences urbaines à Alençon : "un guet-apens pour attirer policiers et pompiers" selon le maire Joaquim Pueyo

Des carcasses de véhicules brûlés et des habitants sous le choc ce mercredi à Alençon. Des scènes qui rappellent celles vécues au début du printemps lors d’un précédent épisode de violences urbaines. Policiers et pompiers - appelés pour des feux de véhicules (une quinzaine) - ont essuyé des tirs de mortiers d’artifices, quelques heures après les interpellations en flagrant délit de deux trafiquants de drogue.

"Un guet-apens", selon le maire

Pour le maire Joaquim Pueyo (PS) d'Alencçon, il s'agit d'"un guet-apens pour attirer policiers et pompiers".

Et de préciser : "Les faits sont quand même liés à des trafics de stupéfiants parce que, malheureusement, on a pu assister dans le passé à ce genre de réactions de groupes d'individus lorsqu'une ou deux personnes ont été interpellées. On avait effectivement ensuite ce genre de comportement, c'est-à-dire incendies de véhicules pour attirer les forces de l'ordre. C'étaient des groupes très agiles de quelques individus qui se déplaçaient dans le quartier et qui ont incendié des véhicules. C'est une minorité d'individus qui gangrène la vie des habitants. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'en sortent, qui font des efforts, qui sont en formation, qui travaillent. Et quand on voit à côté, effectivement, des groupes d'individus qui vivent de l'économie souterraine, ce n'est pas acceptable dans une démocratie telle que la nôtre. Et ce sont les valeurs républicaines auxquelles nous sommes attachées qui sont mises quelquefois en question".

Avant de conclure : "Je comprends bien évidemment la colère des habitants par rapport à ce qui se passe sur le terrain au niveau du trafic, et nous, les élus, nous sommes déterminés à continuer notre travail. Quand vous rentrez dans cette mairie, vous avez sur le fronton le triptyque qui symbolise la République. Mais quand vous avez des habitants qui ont peur de se déplacer dans un quartier, ça veut dire que la liberté, elle, n'est pas acquise".

La préfecture appelle les habitants à aider dans le renseignement

Selon la préfète de l'Orne, Françoise Taheri, “l'Orne est un département qui, ce n'est pas le seul malheureusement en France, est confronté à ce type de phénomène des trafics de stupéfiants. Notre action s'inscrira dans la durée, de façon coordonnée, avec l'ensemble des acteurs, mais aussi les habitants qui ont aussi un rôle à jouer auprès de la CROS, la cellule de renseignements opérationnelle sur les stupéfiants”.

Et de poursuivre : “Il faut informer également l'ensemble de la population, et les jeunes en particulier, sur les ravages provoqués par la consommation de stupéfiants. L’avenir leur est ouvert mais en consommant de la drogue, ce sont les portes qui se ferment. Ils sont victimes de problèmes de santé majeurs et deviennent prisonniers de ceux qui veulent les exploiter”.

Les habitants peuvent nous aider dans le renseignement - Françoise TAHERI - Préfète de l’Orne

Des renforts de policiers sont attendus ce mercredi après-midi à Alençon pour patrouiller la nuit prochaine dans le quartier de Perseigne.