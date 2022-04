Solidarité : des réfugiés Syriens préparent l'arrivée d'Ukrainiens à Saint-Jean-d'Angély

"Là, je fais un peu d'enduit pour qu'une fois le papier peint posé, il n'y ait pas de défaut". Cet appartement qu'il prend soin de rénover, Rami Al Nemer, réfugié syrien de 25 ans, le connaît bien. C'est ici qu'il a été accueilli en 2015, lorsqu'il a fui son pays. Après quatre ans d'étude en France et la validation de plusieurs diplômes - un BEP, un CPA, et aujourd'hui, un brevet professionnel - le voilà aujourd'hui peintre en bâtiment.

"C'est un logement de fonction de la mairie de Saint-Jean-d'Angély, et la futur maison d'une famille ukrainienne : un T4. On peint le plafond, on tapisse les murs...". Le jeune homme enfile ses vêtements de chantier tous les soirs, bénévolement, après sa journée de travail. "On veut que les Ukrainiens se sentent bien dedans, car on sait bien qu'ils ont tout perdu, tout laissé en Ukraine, comme nous il y a sept ans".

Ces réfugiés syriens rénovent cet appartement, bénévolement, après leurs journées de travail. © Radio France - © Romane Brisard

Le souvenir de l'exode

Ces images d'Ukrainiens en fuite qui se succèdent à la télévision ou sur son téléphone portable ravivent les souvenirs de Rami. Ceux de son propre exode, en 2015. "Ces gens, quand ils vont arrivés, seront plein de stress. On doit les soutenir, car on a vécu la même chose : ça se répète." De Damas à Saint-Jean-d'Angély, la traversée de Rami a durée 22 jours.

"On a pris la mer, marché à pied, par la Serbie, la Macédoine... Sept pays, au total. Il faut juste avancer, mais on ne sait pas où ni comment". Dans les yeux de Rami, le souvenir encore vif et douloureux de son Damas d'enfance, mais dans chacun de ses coup de pinceaux, l'excitation, aussi. Celle d'accueillir dans cet appartement accolé au sien ses Ukrainiens. "Ca me fait trop plaisir car ça fait un moment que j'habite seul. Je serai juste à côté, s'ils ont besoin de quelque chose, je serai là".

La dernière photo prise de Rami et Essam en Syrie, à Damas. © Radio France - © Romane Brisard

"Je n'ai pas oublié"

"27 novembre 2015". Dans la pièce d'à côté, Essam, autre réfugié syrien désormais installé dans la commune, se remémore la date à laquelle il a posé le pied à Saint-Jean-d'Angély. Rami et lui travaillaient déjà ensemble, en Syrie. Hier architecte d'intérieur à Damas, aujourd'hui adjoint administratif dans l'hôpital de la commune, Essam aussi tenait à ressortir ses outils.

"Je suis toujours prêt à aider, avec ma famille, mes enfants, mes amis : c'est mon devoir". Rénover cet appartement, c'est une façon pour ce père de quatre enfants de dire "merci" à la commune qui les a accueillie. "Je n'ai pas oublié, tous ces gens qui ont été là, autour de nous, pour nous aider". Une manière, aussi, de souhaiter la bienvenue à Ukrainiens sur la route de l'exode. "On a vécu les même mauvais moments, le même scénarios, avec les mêmes ennemis : du jour au lendemain, notre vie a basculé".

"Saint-Jean-d'Angély est une terre d'asile"

"Saint-Jean-d'Angély a une tradition de l'accueil : durant la guerre, des familles venant du Nord - de Belgique ou de Lorraine - sont venues ici avant de repartir. Idem dans les années 70, avec des familles vietnamiennes et cambodgiennes. Plus récemment, en 2015, nous avons accueilli ces Syriens, et demain, des Ukrainiens", liste Cyril Chappet, premier Adjoint au maire. Et de conclure : "On peut dire que Saint-Jean-d'Angély est une terre d'asile".

D'ici la fin du mois d'avril, une famille ukrainienne se sera installé dans l'appartement municipal. Reste à le meubler. "Pour cela, nous avons fait appel à la solidarité des citoyens, via des collectes de meubles ou des dons financiers". Trois autres logements vides de la ville seront eux aussi aménagés, dans les prochaines semaines, pour accueillir ces déplacés.