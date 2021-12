Solidarité et anti-gaspi : Olivier, Landais d'adoption, organise une chaîne de dons de légumes des potagers

Olivier Cosnier, Landais d'adoption, a préparé des conserves pour manger ses tomates toute l'année et il en a donné certaines !

Olivier Cosnier, habitant du village Orist, partage les légumes qu'il a en surplus dans son potager, avec ceux qui en ont besoin. Une proposition faite sur les réseaux sociaux qui a reçu beaucoup de succès, il veut désormais monter une véritable chaîne de solidarité. Entraide et anti-gaspi : un projet né dans son potager du Pays de l'Orthe, dans le Sud des Landes.

REPORTAGE - Depuis son potager, Olivier présente son initiative pour France Bleu Gascogne Copier

Aider, et ne surtout pas gâcher, c'est l'objectif d'Olivier

Après avoir entendu des jeunes qui peinaient à bien s'alimenter à la radio, Olivier Cosnier a voulu aider. C'est sur Facebook que cela a commencé. En octobre 2021, sur le groupe Hossegor Crew, il a proposé d'offrir les produits de son potager "avec grande solidarité et amitié."

Un post qui a rencontré beaucoup de succès, plus de 800 mentions "j'aime", et des centaines de commentaires.

Le post d'Olivier Cosnier, le 5 octobre, a provoqué de nombreuses réactions positives - Capture d'écran Facebook - groupe Hossegor Crew

Cilvy Martin, étudiante, remercie Olivier Cosnier pour ce don de légumes, fruits et conserves - Capture d'écran Facebook - groupe Hossegor Crew

Aller plus loin dans son projet, en organisant une chaîne de solidarité

Olivier Cosnier a reçu de nombreux soutien. Il veut maintenant aller plus loin, en créant une chaîne de solidarité : des potagers des alentours, jusqu'aux assiettes de ce qui sont dans le besoin.

Il vaut mieux donner des fruits et légumes, ou les transformer, plutôt que de les foutre à la poubelle.

Une réunion a donc lieu le jeudi 09 décembre 2021, à Hossegor, à partir de 18h, à l'hôtel restaurant Le Rond-point d'Hor.

Selon lui, des dizaines de personnes intéressées par ce projet doivent venir, pour s'organiser : "il y a des gens d'ici qui ont beaucoup de terrain, d'autres qui n'ont pas de terrain mais de l'énergie à revendre, ou encore des connaissances à partager. On peut s'entraider pour faire plus, mais surtout arrêter de gaspiller. Il vaut mieux donner des fruits et légumes, ou les transformer, plutôt que de les foutre à la poubelle."

"On peut s'entraider pour faire plus, sans faire beaucoup plus d'efforts" : Olivier Copier

Il compte créer une cagnotte pour mutualiser des objets de jardinage, ou encore une page Facebook. Il cherche d'ailleurs de l'aide pour constituer un site internet, afin que chacun puisse y annoncer ce qu'il donne, ou ce dont il a besoin. Objectif : être prêt au printemps, date charnière dans les potagers.