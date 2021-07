Solidarité et hommages à Rouen après le meurtre de Maxime

Depuis ce mercredi, des bouquets de fleurs sont accrochés sur l’échafaudage qui recouvre la façade de l'immeuble de la rue Jeanne-d'Arc où vivait Maxime, retrouvé mort ce lundi dans le hall du bâtiment. "Ce n'est pas grand chose, c'est un petit geste symbolique, mais ça fait du bien de montrer que l'on pense à lui", explique un ami proche du jeune homme, très ému au téléphone.

Aider la famille

Les amis du commercial de 25 ans ont également lancé une cagnotte sur Internet, afin d'aider la famille et financer les funérailles : "On s'est réunis avec des amis et quelques membres de la famille, on recevait beaucoup de messages et d'appels. On s'est dit que la meilleure façon d'aider sa maman et son petit frère, c'était de s'occuper de cette partie financière qui peut être un poids et leur laisser un peu plus de temps pour faire leur deuil."

La cagnotte, ce mercredi soir, totalisait déjà plus de 6 000 euros de dons. "Cela fait chaud au cœur", résume l'ami de Maxime.

Une personne toujours en garde à vue

Dans le cadre de l'enquête ouverte après le meurtre du jeune homme, la garde à vue du principal suspect se poursuivait ce mercredi. Selon une source policière, le suspect est un ami de la victime, avec qui il avait passé la soirée précédant le meurtre. Si ses déclarations sont encore floues, une source policière explique que l'enquête progresse favorablement.