Somain : une voiture percute un véhicule en intervention sur l'A21, une femme et un bébé blessés

Une femme d'une trentaine d'années et un bébé d'environ un an ont été légèrement blessés ce mercredi vers 11h30 dans un accident sur l'autoroute A21 près de la sortie Somain Centre, entre Lens et Valenciennes. Leur voiture a percuté la remorque d'un véhicule des services départementaux de la route (DIR), stationné sur la bande d'arrêt d'urgence.

ⓘ Publicité

La voiture a terminé sa trajectoire sur le flanc mais la conductrice a réussi à en sortir avec l'enfant avant l'arrivée des secours. Les deux ont été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital de Dechy.

Les agents du département, qui étaient en pleine intervention, n'ont pas été blessés.