Vers 17h30 ce mercredi, un accident de la route mortel s'est produit sur la RD48 à Sombacour, entre Pontarlier et Levier dans le Haut-Doubs. Un homme est mort, deux enfants de 4 et 5 ans sont blessés.

Sombacour, France

Les sapeurs pompiers du Doubs ont été alertés vers 17h30 pour un accident de la route sur la D48 sur la commune de Sombacour, en direction de Levier, dans le Haut-Doubs. Une seule voiture est en cause. Selon le bilan provisoire, l'accident a fait un mort, un homme, et causé au moins deux blessés, deux enfants de 4 et 5 ans.

