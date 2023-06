Somme : 24 migrants secourus au large de Quend plage

24 personnes ont été secourues ce jeudi 22 juin, en mer, au large de Quend place (Somme), annonce la préfecture maritime dans un communiqué. Une embarcation se trouvait en difficulté, tôt dans la matinée.

Une vedette côtière de surveillance maritime de la Gendarmerie maritime a alors été engagée, pour secourir les naufragés, qui ont été déposés au port de Boulogne. Les 24 migrants ont ensuite été pris en charge par les secours et par la police aux frontières.

"Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde toute personne qui envisage de traverser la Manche sur les risques encourus. Ce secteur maritime est une des zones les plus fréquentées au monde, avec plus de 400 navires de commerce qui y transitent par jour et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), c'est donc un secteur particulièrement dangereux", indique la préfecture maritime dans son communiqué. "Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou par VHF sur le canal 16."