Somme : trois pompiers blessés en intervention, 1.000 appels pour la journée la plus chaude de la semaine

Le SDIS de la Somme tire de le bilan de son action le mardi 19 juillet, soit la journée la plus chaude de la semaine et la plus à risque en termes d'incendies. Trois pompiers ont été légèrement blessés sur les 480 mobilisés en intervention. Le centre de traitement d'alerte a reçu 1.000 appels.

L'intervention la plus marquante du mardi 19 juillet reste l'évacuation, à Moreuil, de 250 habitants face à l'avancée d'un feu de champ. Au total, 118 hectares sont partis en fumée.