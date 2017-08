Somme : cinq incendiaires arrêtés pour avoir déclenché 20 feux depuis le début du mois de mai

Cinq personnes ont été arrêtées les lundi 31 juillet et mardi 1er août pour avoir déclenché pas moins de 20 feux dans la Somme depuis le début du mois de mai. Elles comparaîtront devant le tribunal le 4 octobre 2017.

C'est un coup de filet inattendu pour les gendarmes de la Somme : lundi 31 juillet et mardi 1er août, ils ont arrêté cinq personnes après un feu de fumier à Tully, sur la côte ouest du département. Grâce à ces interpellations, ils ont pu remonter la piste de tout un groupe d'incendiaires qui sévissait depuis plusieurs mois et qui avait fait de nombreux dégâts.

Le 25 juillet, quand l'incendie se produit à Tully, les gendarmes déterminent que trois personnes l'ont volontairement allumé avant de repartir à bord d'une Peugeot 206. Ils réussissent à identifier cette voiture et trouvent donc son propriétaire. Environ une semaine plus tard, il est arrêté avec ses complices : cinq personnes au total. En fouillant, les gendarmes découvrent que ce "club des cinq" est à l'origine de pas moins de 20 incendies volontaires commis dans le département de la Somme depuis le mois de mai. Ces feux se sont produits à Vaudricourt, Bourseville, Saint-Quentin-la-Motte, Fressenville... La liste des communes est longue. Ces feux volontaires concernent des hangars mais aussi des voitures et parfois même des maisons, comme à Woincourt.

Des jeunes âgés de 16 à 22 ans

Les incendiaires interpellés par les gendarmes sont jeunes : ils ont de 16 à 22 ans et sont trois hommes et deux femmes. Ils ont été présentés en comparution immédiate dès le mercredi 2 août mais leur dossier a été renvoyé au 4 octobre. Un des jeunes, déjà connu de la justice, est en détention provisoire en attendant, deux autres sont placés sous contrôle judiciaire, une des femmes passera en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) le 9 novembre et la mineure de 16 ans sera auditionnée au Tribunal des enfants le 12 septembre.