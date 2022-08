Deux automobilistes ont été interceptés, ce lundi du 15 août, par les gendarmes de la Somme. Ils circulaient sur l'autoroute A1 à plus de 200 km/h.

Somme : deux excès de vitesse à plus de 200km/h sur l'autoroute A1 durant le chassé-croisé

Deux automobilistes ont été interceptés à plus de 200 km/h sur l'autoroute A1.

Deux très gros excès de vitesse ont été enregistrés ce lundi 15 août, sur les autoroutes de la Somme, en ce dernier jour du chassé-croisé. Deux automobilistes, au volant de voitures immatriculées à l'étranger, ont été interceptés par les gendarmes du peloton motorisé de Roye. Leur permis leur a été retenu, et ils ont désormais interdiction de circuler sur les routes françaises.

Les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière, en plus de la mobilisation pour les départs et retours de vacances, ont également été engagés à Croixrault, pour un rassemblement festif qui a réuni quelques dizaines de personnes. Des infractions à la législation sur l'alcool et les stupéfiants ont été relevées.