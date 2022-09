Somme : une simulation d'accident industriel perturbera la circulation autour de Nesle ce mardi

Pas d'inquiétude, si vous voyez un important dispositif de secours ce mardi dans la Somme : un exercice de sécurité civile est organisé par la préfecture dans le secteur de Nesle de 9 h à 12 h. Les services de l'Etat vont simuler un accident industriel, une fuite d'ammoniac, sur le site d'Ajinomoto. En conséquence, plusieurs grands saxes seront coupés entre 9h15 et 10h30, en direction de Nesle, au niveau des intersections suivantes :

• la D337 avec la D1017

• la D35 avec la D142

• la D89 avec la D937

• la D930 avec la D241

• la D930 avec la rue des Magnons à Rethonvillers

• la D139 en sortie de Cremery

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Cet exercice, obligatoire tous les trois ans, permet de tester notamment le PPI, le plan particulier d’intervention, en cas d'incident grave : la coordination des différents services, l'évacuation et la prise en charge des habitants à proximité. Ce mardi matin, les sirènes de l'entreprise, mais aussi du SAIP, le système d'alerte et d'informations aux populations vont donc retentir, et un important dispositif, composé de pompiers mais aussi de forces de l'ordre sera alors déployé. Si vous devez impérativement vous déplacer à l'intérieur du périmètre de l'exercice, un numéro est mis en place par la Préfecture de la Somme : le 03 22 97 80 80.

Un test du dispositif FR-Alert

Pour la première fois dans la Région, le dispositif FR-Alert sera également testé. Il permet d'envoyer une notification sur les téléphones portables, dans une zone donnée : celle confrontée au danger, qu'il s'agisse d'un incendie, d'une inondation, ou bien d'un accident industriel ou d'un attentat. Plusieurs informations y sont retranscrites : "la nature du risque, l'autorité qui diffuse l'alerte, la localisation du danger (établissement, quartier, commune, agglomération, département...), l'attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone...), le cas échéant un lien pour obtenir des informations supplémentaires sur un site internet officiel", indique à ce sujet le site service-public.fr. Un nouveau message est ensuite envoyé à la fin de l'alerte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette alerte est envoyée sur tous les smartphones récents. Il peut aussi s'accompagner d'une alerte sonore, même si l'appareil est en mode silencieux. Pas besoin d'inscription, car l'appareil est directement repéré par les réseaux de télécommunications. Pour l'instant les téléphones qui n'ont pas la 4G ne peuvent pas recevoir ces alertes : un dispositif complémentaire, à l'aide de SMS, doit être mis en place par la suite.