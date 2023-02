Somme : il emprunte l'autoroute A1... en trottinette !

Un homme de 29 ans a été intercepté par les gendarmes, ce samedi soir, à Maurepas dans la Somme. Aux alentours de 18h30, les militaires ont été contactés par un automobiliste, qui venait de l'apercevoir, circulant sur une trottinette, à hauteur de la commune d'Estrée-Deniécourt sur l'autoroute A1, dans le sens Paris-Lille.

L'homme "désorienté", comme dans un état second, est finalement retrouvé un peu plus loin, à la sortie Maurepas. Il avait quitté de lui même l'autoroute et s'était assis sur un banc. Pris en charge par les secours, il a été conduit par les pompiers à l'hôpital de Péronne.