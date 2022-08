Somme : la gendarmerie alerte sur une hausse des cambriolages dans l'est du département

La gendarmerie lance un appel à la vigilance, après une hausse des tentatives de cambriolages, ces derniers jours, dans l'est de la Somme. Alors que sur le mois de juillet, la compagnie de Péronne enregistrait en moyenne trois tentatives par semaine, sur les seules journées des 16 et 17 août, sept effractions ont été enregistrées sur son ressort. "Essentiellement sur le secteur de Péronne, celui de Chaulnes, avec même une prolongation sur le secteur de Moreuil", détaille le chef d'escadron Guillaume Arnaud, commandant de la compagnie.

à réécouter Comment prévenir les cambriolages ?

Les faits se produisent alors que les habitants ne se trouvent pas dans leur logement, avec à chaque fois, un mode opératoire identique, puisque des produits d'entretien sont ensuite déversés à l'intérieur des habitations, pour tenter de supprimer toutes les potentielles traces laissées lors du cambriolages. Les malfaiteurs repartent avec de l'argent liquide, mais aussi parfois des bijoux ou des bouteilles d'alcool. La piste d'une délinquance itinérante, à un niveau régional, est privilégiée par les enquêteurs.

Un pic de cambriolages

Si les tentatives de cambriolages ne se produisent pas uniquement l'été, la période reste propice : "En moyenne sur le mois de juillet, pour vous donner un exemple, on était plus à trois cambriolages par semaine. Là, on en a eu sept en l'espace de deux jours. Effectivement, c'est un pic", confirme le chef d'escadron Guillaume Arnaud. Si pour l'instant, personne n'a été interpellé, la gendarmerie délivre quelques conseils pour limiter les risques.

"Il faut sécuriser son domicile quand on est absent. Protéger et renforcer les accès, c'est un premier pas. On ferme les volets, les fenêtres. Lorsqu'on part, on ferme son portail et c'est autant d'obstacles que l'on impose aux malfaiteurs. Il ne faut pas non plus laisser d'objets d'outils à l'extérieur du domicile qui faciliterait l'effraction, pas d'échelle non plus qui permettrait aux cambrioleurs de se hisser au premier étage", liste le commandant de la compagnie de Péronne. Il est également déconseillé de cacher des clefs à proximité, ou de laisser la boite aux lettres se remplir lorsque l'on part en vacances.

Autre point d'attention, les réseaux sociaux. S'il peut être tentant de poster des vidéos de son séjour, "on a des cambrioleurs qui se renseignent très bien sur les réseaux sociaux et qui peuvent profiter de ça pour venir rendre visite", souligne le chef d'escadron Guillaume Arnaud. En cas d'absence un peu longue, la solution peut être l'opération tranquillité vacances, avec le passage d'une patrouille de police ou de gendarmerie régulièrement autour du domicile.

Que faire en cas de cambriolage ?

Lorsqu'on est victime, il peut être tentant de se précipiter pour vérifier ce qui a été dérobé. Une bien mauvaise intuition, pour le commandant de la compagnie. "La première chose à faire, c'est de ne toucher à rien pour préserver au maximum les traces et indices, que les enquêteurs aient finalement le plus de traces à exploiter. Après, il faut bien sûr prévenir le 17 dans l'immédiat pour qu'on puisse constater les faits."