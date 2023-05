Somme : le motard percute un camion sur la N25, il est légèrement blessé

Les pompiers interviennent ce jeudi matin sur la N25 après une collision entre un camion et une moto.

La N25 a été coupée et les gendarmes ont mis en place une déviation. Un accident s'est produit ce jeudi matin sur cette route qui relie Amiens et Doullens, à hauteur de la commune de Beauval entre un camion et une moto.

La collision s'est produite dans une zone de travaux : le motard a percuté le poids-lourd. Légèrement blessé, l'homme a été pris en charge par les secours et transporté au centre hospitalier d'Amiens,