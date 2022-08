Somme : la voiture fait des tonneaux, quatre blessés sur l'autoroute A1

Alors que la circulation est particulièrement chargée ce samedi sur les autoroutes françaises, un accident s'est produit tôt dans la matinée, sur l'autoroute A1, à hauteur de l'aire de repos de Feuillères (Somme) dans le sens Paris-Lille. Pour une raison indéterminée, une voiture a fait des tonneaux.

A bord, quatre personnes ont été blessées. Un homme de 51 ans, gravement touché, a été héliporté vers l'hôpital d'Amiens. Les trois autres victimes, deux hommes de 18 et et 21 ans et une femme de 18 ans, ont également été transportés au centre hospitaliers, mais sont plus légèrement touchés selon les pompiers.