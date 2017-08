Somme : le local des Restos du cœur de Nesle cambriolé dans la nuit du 3 au 4 août

Le local des Restos du cœur de Nesle, une commune de l'est de la Somme, a été cambriolé dans la nuit du jeudi 3 août au vendredi 4 août. Les voleurs ont principalement emporté des paquets de pâtes. C'est la troisième fois que l'association est prise pour cible depuis le début de l'année.

"Il y a un peu d’écœurement quand même." Le président des Restos du cœur de Nesle, une commune de l'est de la Somme, est désabusé. Pour la troisième fois depuis le début de l'année 2017, son association a été victime d'un cambriolage. Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 août, des cambrioleurs ont fracturé la porte du local appartenant à la commune au pied de biche. Leur butin n'est pas bien élevé : beaucoup de paquets de pâtes, du café et des rillettes, pour un total de 200 euros environ. La gendarmerie a ouvert une enquête.

C'est toute la communauté qui paie

La commune de Nesle, propriétaire du bâtiment, va donc réparer une nouvelle fois la porte. "C'est le contribuable qui paie, c'est toute la communauté qui paye", déplore Dominique Courboin. Le président de l'association dit ne pas réussir à comprendre ce qui se passe autour de son local. "On ne peut pas dire si c'est du local ou des gens qui passent", explique-t-il. En effet, selon lui, il y a eu d'autres actes de vandalisme dans la commune cette nuit-là, comme par exemple la mise sur cale d'une voiture. La situation géographique du lieu de distribution pourrait expliquer ces vols récurrents, d'après lui. "Avant, on était en centre-ville et le local n'était quasiment pas fermé. Pourtant, nous n'avons jamais eu d'ennuis. Là, nous sommes à l'écart du centre-ville alors je ne vous dis pas..."