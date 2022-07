Somme : les gendarmes mobilisés sur le terrain, en ce weekend de chassé-croisé

Ce vendredi, les gendarmes du peloton motorisé d'Amiens ont misé sur la prévention. Installés au péage de Dury, ils ont notamment sensibilisé les automobilistes aux conduites à adopter en ce long weekend de chassé-croisé. Bison Futé prévoit d'ailleurs du noir, au niveau national ce samedi.

Pour éviter que départ en vacances rime avec galère sur la bande d'arrêt d'urgence, il faut "bien préparer son voyage, son trajet, son véhicule, c'est-à-dire les pneus, si on a du lave-glace dans le véhicule, que le véhicule soit en état de circuler", rappelle le Major Thierry Pouveroux, commandant le peloton motorisé (PMO) d'Amiens. "Une fois qu'on est sur la route, toutes les deux heures, faire au minimum un quart d'heure de pause. S'hydrater. Parce que la climatisation, c'est bien, mais il faut quand même penser à s'hydrater. Et puis être attentif, ne pas utiliser son téléphone, ne pas avoir de comportements qui peuvent gêner la conduite, respecter les limitations. On respecte le code de la route et puis on a le temps d'arriver : Il vaut mieux arriver avec cinq minutes en retard, mais arriver et profiter de ses vacances."

21 morts sur les routes de la Somme depuis le début de l'année

Un message martelé également par la secrétaire générale de la préfecture de la Somme et sous-préfète de l'arrondissement d'Amiens, alors que le département enregistre 21 décès depuis le début de l'année sur les routes, soit quatre de plus qu'en 2021 à la même époque. "Quand on prend son véhicule, que ce soit pour un court trajet, de deux ou trois kilomètres ou bien plus long de 200 ou 300 kilomètres, on est prudent, on n'est pas pressé !", souligne Myriam Garcia. "On parle souvent des morts, mais si on est blessé, sa vie s'en retrouve changée : celle de vos proches, et il faut tout faire pour éviter ça. Rouler au delà des limites, c'est à dire au-delà de 130 sur autoroute, à 140, 150 kilomètres/heure, cela va vous faire gagner à peine une ou deux minutes et cela peut mettre votre vie en péril."

L'arrêt d'une automobiliste, en partance pour un long weekend est l'occasion aussi de rappeler : après un contrôle, pas la peine d'appuyer plus sur le champignon, pour rattraper les quelques minutes perdues. En ce weekend de chassé-croisé, les gendarmes le soulignent, vous verrez sans doute du bleu au bord des routes.