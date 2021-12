Somme : les magistrats, avocats et greffiers en grève ce mercredi

C'est une mobilisation historique. Dix-sept organisations professionnelles ou syndicales de la justice appellent à cesser l'activité ce mercredi. Magistrats, avocats, greffiers demandent des moyens supplémentaires. À l'origine de cette grande journée d'action, le suicide d'une jeune magistrate du Nord fin août, épuisée par ses conditions de travail. S'en est suivi une tribune dans le Monde qui a recueilli plus de 7 500 signatures.

"On passe d'une pile de dossiers à une autre"

"Je pense que ce qui est arrivé à notre jeune collègue, nous a tous fait réfléchir sur nos conditions de travail parce qu'on a toujours la tête dans le guidon. On assume les fonctions que l'on nous donne. Toujours plus, sans moyens supplémentaires. On le fait parce qu'on a la conscience de notre métier", explique Sandra Leroy, conseillère à la cour d'Amiens et déléguée régionale de l'Union syndicale des magistrats.

Sandra Leroy, déléguée régionale de l'Union syndicale des magistrats, à le sentiment de traiter les dossiers à la chaîne. © Radio France - Théo Caubel

Elle a le sentiment d'abattre les dossiers qui passent sur son bureau plutôt que de les traiter comme elle le souhaiterait. "On passe d'une pile à une autre, sans véritablement accorder aux justiciables un temps d'écoute suffisant. On en a des dizaines, voire des centaines de dossiers à traiter. Mais pour eux, c'est le dossier de leur vie. C'est leur divorce, une condamnation pénale, etc. On avait fait le calcul, on leur accorde souvent 7 minutes."

"On ne respecte pas le droit du travail, alors qu'on l'impose aux autres"

Jacques Viltingot, magistrat à la cour d'Amiens et membre du syndicat de la magistrature dénonce lui des conditions de travail hors de cadre légal. "Les pauses méridiennes ne sont pas respectées. Le travail de nuit est pratiquement la règle. On ne respecte pas les normes que l'on impose nous-mêmes aux autres. C'est absolument inadmissible."

Magistrats, greffiers, avocats se donnent rendez-vous à 12h ce mercredi sur les marches du Palais de Justice d'Amiens. Les représentants syndicaux locaux iront à Paris pour rejoindre le rassemblement national sous les fenêtres de Bercy.