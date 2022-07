Somme : les pompiers renforcent leur dispositif face au risque de feux de culture

C'est un dispositif renforcé qui est mis en place ces lundi et mardi, au SDIS 80. Alors que le département de la Somme fait face à un risque fort d'incendies de cultures, notamment en raison des fortes chaleurs, un centre de commandement spécifique est installé : une cellule de crise "dans laquelle on renforce notre réponse de commandement et de coordination", explique le Lieutenant-Colonel Lionel Tabary, chef du groupement opérations au SDIS de la Somme.

Depuis le 1er juillet, les soldats du feu sont intervenus à plus de 140 reprises, quelques 158 hectares ont brulé et environ 1200 hommes mobilisés. A titre d'exemple, 28 hectares ont ainsi été détruits ce dimanche dans le département. Si la journée de lundi a été relativement calme, le risque est plus élevé ce mardi : "une journée rouge, avec des indicateurs tous au rouge, avec une météo très chaude, un taux d'hydrométrie très bas et probablement des vents qui pousseront en rafales, les conditions ne seront pas les plus favorables pour nous", souligne Lionel Tabary.

Sur le terrain, dans une petite trentaine de centre de secours (ceux qui disposent de moyens spécifiques "hors route") quatre sapeurs-pompiers seront donc mobilisés. "Ils ne seront pas chez eux, rappelables, en astreinte, mais ils seront positionnés au centre de secours de façon à intervenir le plus rapidement possible sur un incendie naissant, par exemple", détaille le Lieutenant-Colonel.

Des renforts à venir pour la Gironde

Pour l'instant, la Somme n'a pas envoyé de pompiers en renfort en Gironde, où plusieurs incendies ravagent le département, mais des effectifs devraient par contre prendre le départ en fin de semaine. Au moins une dizaine, même si "on a une possibilité d'engager environ 25 sapeurs-pompiers", selon le Colonel Stéphane Contal, le directeur du SDIS 80. "En parallèle, on vient de faire une offre avec notre état major de zone, pour fournir des groupes des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme. Pour la Somme, ce serait deux engins armés de quatre personnels à chaque fois, plus des véhicules de commandement".

Ces fourgons et camions citernes ruraux permettent d'intervenir en dehors des chemins. " Mais on n'est pas en capacité, en tout cas dans la zone Nord, de vraiment apporter le même soutien sur des feux de forêt qui sont une discipline et une formation particulières. Cela fait partie des objectifs de tous les départements de la zone de défense, d'être en capacité, notamment pour l'an prochain, d'avoir les engins et les personnels formés pour pouvoir intervenir et aider aussi nos collègues dans le Grand Sud."

Pour autant, le soutien des sapeurs-pompiers de la Somme sera utile, assure le président du Conseil Départemental et du Conseil d'Administration du SDIS, Stéphane Haussoulier : _"On sait que 80 % de nos activités, c'est du secours à personne, donc cela veut dire aussi que ces pompiers de la Gironde sont aussi mobilisés par ces choses-là. Peut-être que l'idée, c'est plutôt de faire faire à nos pompiers de la Somme ces activités et de laisser aux pompiers de Gironde la lutte contre les incendies de forêt". Chez les voisins de l'Oise, cinq pompiers ont déjà pris la route de la Gironde. Là non plus, ils n'interviennent pas directement sur les incendies, mais sont "en renfort dans les centres pour la gestion du risque courant"_, indique-t-on du côté du SDIS60.