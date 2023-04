Les vols de véhicules et de pièces détachées en hausse dans la Somme

Environ 200 procédures depuis le début de l'année. Cela semble être la nouvelle bête noire des gendarmes de la Somme aux alentours d'Amiens : les vols liés aux véhicules. Vols à la roulotte, de pièces détachées ou bien, plus occasionnellement, de voitures haut de gamme (BMW, Audi, Mercedes). "Nous avons remarqué une recrudescence depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des vols de véhicules en entier ou des vols d'accessoires, souvent des roues, des pneus entiers, voire des autoradios à l'intérieur", indique le Chef d'escadron Julien Rossignol, qui commande la compagnie de gendarmerie d'Amiens.

ⓘ Publicité

Face à cette hausse des signalements, la compagnie de gendarmerie d'Amiens s'est mobilisée ce lundi, avec une opération de saturation autour d'Ailly-sur-Somme. Une trentaine de gendarmes ont été mobilisés, issus des différentes brigades du secteur, mais également du Peloton de surveillance et d'intervention et de l'Escadron départemental de sécurité routière.

Une trentaine de gendarmes ont été mobilisés, 150 véhicules contrôlés ce lundi matin à Ailly-sur-Somme. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Pendant deux heures, les militaires ont contrôlé l'ensemble des véhicules qui entraient dans la zone. "Par le biais d'une réquisitions du procureur, on peut être amené à faire ouvrir les coffres des véhicules et notamment des fourgons, des fourgonnettes, pour voir si on n'a pas du matériel volé et des receleurs qui circuleraient sur notre zone", poursuit le Commandant de la compagnie. "L'idée, c'est de renouveler ce type d'opération et de saturer une zone pendant un temps donné de façon un peu plus fréquente." D'autres opérations similaires sont donc amenées à se reproduire. Ce lundi, 150 véhicules ont été contrôlés. Sept infractions ont été relevées, dont une alcoolémie et deux conduites sous stupéfiants.

loading