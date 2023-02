Somme : pompiers et gendarmes interviennent à Cressy-Omencourt pour un homme retranché avec un fusil

Des pompiers et d'importants moyens de gendarmerie sont déployés à Cressy-Omencourt (Somme) depuis dimanche soir 5 février, en raison d'une personne retranchée chez elle avec un fusil. Les pompiers affirment à France Bleu Picardie être arrivés sur place à 22h, et avoir entendu des détonations à leur arrivée. Ils restent donc en renfort et attendent l'intervention du GIGN. C'est ce qu'ils ont indiqué à 5h30 ce lundi matin à France Bleu Picardie.

Plus d'informations à venir